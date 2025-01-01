Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сын Кощея
Киноафиша Сын Кощея

Спектакль Сын Кощея

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка для всей семьи в стиле русского предания

«Сын Кощея» — это музыкальная сказка, созданная в духе русского предания. Этот спектакль предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир русских мифов и фольклора, где Добро всегда побеждает Зло. Сегодня, как никогда, актуальность данной темы делает его идеальным выбором для семейного просмотра.

Актуальность сюжета

Сюжет сказки отражает мораль и жизненные ценности, которые важны для формирования патриотизма и уважения к национальной культуре у подрастающего поколения. Произведение опирается на древние традиции русского народа, что придаёт ему особую значимость.

Знакомые персонажи

В спектакле можно встретить известных славянских мифических и былинных персонажей: Марью Моревну, Василису Прекрасную, Кощея Бессмертного, Бабу Ягу и Лихо Одноглазое. Каждое из этих образов наполняет историю глубиной и колоритом.

Визуальное и музыкальное сопровождение

«Сын Кощея» радует зрителей великолепными музыкальными номерами, чудесными костюмами и потрясающими декорациями. Спектакль погружает в атмосферу волшебства, где каждое действие сочетается с восхитительной музыкой, создавая незабываемые впечатления.

Состав и режиссура

На сцене выступает более 20 актеров, среди которых: Андрей Смелов, Алексей Васильев, Игорь Барбаков, Артём Климов, Элина Охлопкова, Владимир Черных и многие другие. Режиссёр-постановщик спектакля — Сергей Скоморохов, который сумел воплотить авторский замысел на сцене и подарить зрителям замечательное театральное переживание.

Не упустите возможность посетить «Сын Кощея» и насладиться живым театром, который учит, вдохновляет и поднимает дух!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
17:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
10:30 от 2000 ₽ 13:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мы
16+
Драма
Мы
14 сентября в 19:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
25 августа в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Педсовет
12+
Драма
Педсовет
6 сентября в 19:00 Театральный проект 27
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше