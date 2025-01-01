Спектакль Сын человеческий. Вид Иерусалима

Меню
Сын человеческий. Вид Иерусалима
16+
Музыкальный моноспектакль «Сын человеческий. Вид Иерусалима» в Омске

Приглашаем вас на моноспектакль «Сын человеческий. Вид Иерусалима», который является частью проекта «Картина в прожекторе». Инсценировка основана на картине выдающегося мастера живописи М.Н. Воробьева и событиях священной истории.

О спектакле

Режиссером спектакля выступает заслуженный артист России Николай Михалевский. Уникальность этой постановки заключается в том, что она проходит в камерной обстановке экспозиционного зала, на фоне картины, усиливающей яркое эмоциональное переживание зрителей.

Звуковое сопровождение включает музыку Гии Канчели «Оплаканный ветром», что создает неповторимую атмосферу.

Информация для зрителей

  • Продолжительность: 1 час 20 минут
  • Место проведения: Музей имени М.А. Врубеля (Ленина, 3)
  • Антракт: спектакль идет без антракта

Не упустите возможность прикоснуться к искусству в необычном формате и насладиться театральным опытом, который затрагивает глубинные аспекты человеческой души.

