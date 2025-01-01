«Сын человеческий. Снятие с креста. Часть 2». Моноспектакль Татьяны Филоненко в Музее им. Врубеля

Виктор Васнецов — один из величайших русских художников, вошедший в нашу жизнь своими картинами, наполненными духом былин и сказок. Одним из его самых известных произведений является уникальное полотно «Снятие с креста», которое хранится в музее имени Врубеля.

О спектакле

Моноспектакль «Сын человеческий. Снятие с креста. Часть 2» приглашает зрителей в увлекательное путешествие в другую эпоху. Действие спектакля разворачивается на фоне знаменитой картины Васнецова, создавая особую атмосферу и глубокую эмоциональную связь с библейским сюжетом.

Спектакль переносит нас в самые трагические дни земной жизни Иисуса Христа. В нем раскрываются темы любви, жертвы и искупления, заставляя задуматься о вечных ценностях.

Исполнитель

Автор и исполнитель главной роли — заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, чье мастерство и эмоциональная глубина делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта и погрузиться в мир искусства, которое трогает за живое!