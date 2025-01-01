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Symphony of the cinema. Турецкие сериалы
Киноафиша Symphony of the cinema. Турецкие сериалы

Symphony of the cinema. Турецкие сериалы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир турецкого кино: уникальное симфоническое шоу

Вы любите турецкие сериалы? Очарованы их сюжетами, актёрами, костюмами и декорациями? Не можете забыть мелодии, которые звучат на фоне любимых историй? Тогда мы приглашаем вас на уникальное симфоническое шоу, которое перенесёт вас в мир турецкого кино.

Лучшие саундтреки в исполнении симфонического оркестра

Симфонический оркестр под руководством талантливого дирижёра исполнит лучшие саундтреки из самых известных сериалов. В программе шоу вы услышите музыку из:

  • «Великолепный век»
  • «Ветреный»
  • «Королёк-птичка певчая»
  • «Зимородок»
  • «Черная Любовь»
  • «Постучись в мою дверь»
  • и многих других хитов.

Атмосфера востока и империи Османов

Шоу создаст атмосферу времён империи Османов, восточных базаров, дворцовых интриг, страстных чувств и головокружительных приключений. Это уникальное событие порадует не только поклонников турецких сериалов, но и всех любителей качественной музыки.

Не упустите свой шанс!

Билеты уже в продаже, и мы рекомендуем спешить с бронированием! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 2 октября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 1500 ₽

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