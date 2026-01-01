Symphony of the Cinema. Турецкие сериалы

Оповещения от Киноафиши
Музыка турецкого кино в симфоническом шоу

Дорогие театральные зрители! Если вы хоть раз смотрели турецкий сериал, то знаете, как сложно оторваться от их захватывающих сюжетов. Теперь у вас есть уникальная возможность не только насладиться любимыми моментами, но и услышать их знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра!

На нашем шоу вас ждут обаятельные герои, фантастические исторические костюмы и современные наряды, которые перенесут вас в яркий мир турецкого кино. Под знакомые мелодии вы сможете вспомнить:

  • «Великолепный век»
  • «Ветреный»
  • «Королёк-птичка певчая»
  • «Зимородок»
  • «Черная любовь»
  • «Постучись в мою дверь»
  • «Чукур»
  • «Правосудие»

Почувствуйте атмосферу, где Ибрагим Паша и Сулейман, Ферит Корхан и Серкан Болат, Нихан и Хюррем, Дуа и Омер воссоединяются благодаря волшебной музыке. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников турецких сериалов и любителей качественной музыки!

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого шоу! Мы ждем вас!

Апрель
23 апреля четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7

