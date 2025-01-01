Symphony of the Cinema. Турецкие сериалы. Симфоническое шоу

Меню
Симфоническое шоу: волшебный мир турецкого кино

Дорогие зрители, если вы хоть раз погружались в мир турецких сериалов, вы знаете, как трудно остановиться. Их интригующие сюжеты, яркие персонажи и, конечно, незабываемая музыка западают в душу. Теперь у вас есть шанс встретить эти моменты на большом экране!

Приглашаем вас на уникальное симфоническое шоу, которое перенесет вас в атмосферу турецкого кино. Обаятельные актеры, впечатляющие костюмы и самые красивые мелодии — все это станет основой вашего незабываемого вечера.

Музыка, которую вы полюбили

На концерте симфонический оркестр исполнит известные композиции из самых популярных сериалов, включая:

  • «Великолепный век»
  • «Ветреный»
  • «Королёк-птичка певчая»
  • «Зимородок»
  • «Черная любовь»
  • «Постучись в мою дверь»
  • «Чукур»
  • «Правосудие»

Каждая мелодия наполняет зал теплом и атмосферой, вызывая у зрителей ностальгию по любимым моментам из сериалов.

Разнообразие любимых героев

На этом шоу вы сможете вспомнить самых запоминающихся персонажей — будь то Ибрагим Паша или Сулейман, Ферит Корхан или Серкан Болат, Нихан или Хюррем, Дуа или Омер. Каждая нота будет напоминать о тех эпизодах, которые вы полюбили. Это событие станет настоящим праздником для всех фанатов турецких сериалов и ценителей качественной музыки!

Не упустите возможность насладиться великолепным вечером, полным эмоций и музыки, которая оставит незабываемый след в вашем сердце.

Расписание

Екатеринбург, 19 марта
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр
12+
Неоклассика
The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр
17 ноября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Импровизационное шоу «НейроNews»
18+
Юмор
Импровизационное шоу «НейроNews»
24 августа в 19:00 Standup Bar
от 300 ₽
Открытие концертного сезона
16+
Фолк
Открытие концертного сезона
25 сентября в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 800 ₽
