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Symphony of Glory. Scorpions Tribute Show с симфоническим оркестром
Киноафиша Symphony of Glory. Scorpions Tribute Show с симфоническим оркестром

Symphony of Glory. Scorpions Tribute Show с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфоническое шоу в честь легенды хард-рока

Не пропустите уникальное событие! Symphony Of Glory представляет трибьют-шоу, посвященное культовой немецкой группе Scorpions. Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников легендарного хард-рока!

Историческая связь с Россией

Группа Scorpions — символ эпохи, оставившая неизгладимый след в сердцах российских зрителей. Их визиты в 90-е годы стали значимыми событиями, и именно тогда музыканты завоевали огромную популярность в стране. Альбом To Russia With Love и хит Wind of Change, ставший гимном целого поколения, подтверждают эту особую связь.

Музыка, которая вдохновляет

На шоу вы сможете услышать лучшие хиты группы, исполненные в уникальной авторской обработке. Трибьют-шоу Symphony Of Glory пройдет под аккомпанемент симфонического оркестра, что позволит максимально передать энергию и страсть, царившие на концертах Scorpions.

Не упустите возможность!

Это событие — шанс вновь прикоснуться к творчеству кумиров и насладиться их музыкой в новом звучании. Приглашаем всех любителей хорошей музыки на этот незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 26 ноября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 6 декабря
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 2000 ₽

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