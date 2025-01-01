Symphonic Rock. The Best c Avatar Cinematic Orchestra

Симфоническое Рок-шоу: Мировые Рок-Хиты
Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Симфоническое Рок-шоу с участием симфонического оркестра АСО, вокалиста Ростовского музыкального театра Максима Городничего и рок-группы Арт-Клиника. Это грандиозное представление объединит мощный звук, потрясающие спецэффекты и великолепный англоязычный вокал.
Зрителей ждёт захватывающее шоу с множеством света, дыма и лазерных эффектов, которые создадут неповторимую атмосферу. Вы почувствуете себя настоящими участниками этого рок-мероприятия!
Что услышите на концерте:
- Smoke On The Water - Deep Purple (инструментал)
- Попурри Queen (инструментал)
- Попурри Ария (инструментал с лазерным шоу)
- Rock You Like a Hurricane - Scorpions (вокал: Максим Городничий)
- Парк Горького (вокал: Максим Городничий)
- It's My Life - Bon Jovi (вокал: Максим Городничий)
- Enjoy the Silence - Depeche Mode (вокал: Максим Городничий)
- Natural - Imagine Dragons (вокал: Максим Городничий)
- For Whom the Bell Tolls - Metallica (вокал: Максим Городничий)
- I Was Made for Lovin' You - Kiss (вокал: Максим Городничий)
- I Don't Wanna Miss a Thing - Aerosmith (вокал: Максим Городничий)
- Crazy - Queen (вокал: Максим Городничий)
- Song - Blur (вокал: Максим Городничий)
- Numb - Linkin Park (вокал: Максим Городничий)
- Smells Like Teen Spirit - Nirvana (вокал: Максим Городничий)
- Highway to Hell - AC/DC (вокал: Максим Городничий)
- Rammstein (вокал: Максим Городничий)
- The Show Must Go On - Queen (вокал: Максим Городничий)
Обратите внимание: В программе возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!