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Symphonic Rock. The Best c Avatar Cinematic Orchestra
Киноафиша Symphonic Rock. The Best c Avatar Cinematic Orchestra

Symphonic Rock. The Best c Avatar Cinematic Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфоническое Рок-шоу: Мировые Рок-Хиты

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Симфоническое Рок-шоу с участием симфонического оркестра АСО, вокалиста Ростовского музыкального театра Максима Городничего и рок-группы Арт-Клиника. Это грандиозное представление объединит мощный звук, потрясающие спецэффекты и великолепный англоязычный вокал.

Зрителей ждёт захватывающее шоу с множеством света, дыма и лазерных эффектов, которые создадут неповторимую атмосферу. Вы почувствуете себя настоящими участниками этого рок-мероприятия!

Что услышите на концерте:

  • Smoke On The Water - Deep Purple (инструментал)
  • Попурри Queen (инструментал)
  • Попурри Ария (инструментал с лазерным шоу)
  • Rock You Like a Hurricane - Scorpions (вокал: Максим Городничий)
  • Парк Горького (вокал: Максим Городничий)
  • It's My Life - Bon Jovi (вокал: Максим Городничий)
  • Enjoy the Silence - Depeche Mode (вокал: Максим Городничий)
  • Natural - Imagine Dragons (вокал: Максим Городничий)
  • For Whom the Bell Tolls - Metallica (вокал: Максим Городничий)
  • I Was Made for Lovin' You - Kiss (вокал: Максим Городничий)
  • I Don't Wanna Miss a Thing - Aerosmith (вокал: Максим Городничий)
  • Crazy - Queen (вокал: Максим Городничий)
  • Song - Blur (вокал: Максим Городничий)
  • Numb - Linkin Park (вокал: Максим Городничий)
  • Smells Like Teen Spirit - Nirvana (вокал: Максим Городничий)
  • Highway to Hell - AC/DC (вокал: Максим Городничий)
  • Rammstein (вокал: Максим Городничий)
  • The Show Must Go On - Queen (вокал: Максим Городничий)

Обратите внимание: В программе возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 3 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1550 ₽

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