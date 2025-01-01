Symphonic Rock. The Best c Avatar Cinematic Orchestra

Симфоническое Рок-шоу: Мировые Рок-Хиты

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Симфоническое Рок-шоу с участием симфонического оркестра АСО, вокалиста Ростовского музыкального театра Максима Городничего и рок-группы Арт-Клиника. Это грандиозное представление объединит мощный звук, потрясающие спецэффекты и великолепный англоязычный вокал.

Зрителей ждёт захватывающее шоу с множеством света, дыма и лазерных эффектов, которые создадут неповторимую атмосферу. Вы почувствуете себя настоящими участниками этого рок-мероприятия!

Что услышите на концерте:

Smoke On The Water - Deep Purple (инструментал)

- Deep Purple (инструментал) Попурри Queen (инструментал)

(инструментал) Попурри Ария (инструментал с лазерным шоу)

(инструментал с лазерным шоу) Rock You Like a Hurricane - Scorpions (вокал: Максим Городничий)

- Scorpions (вокал: Максим Городничий) Парк Горького (вокал: Максим Городничий)

(вокал: Максим Городничий) It's My Life - Bon Jovi (вокал: Максим Городничий)

- Bon Jovi (вокал: Максим Городничий) Enjoy the Silence - Depeche Mode (вокал: Максим Городничий)

- Depeche Mode (вокал: Максим Городничий) Natural - Imagine Dragons (вокал: Максим Городничий)

- Imagine Dragons (вокал: Максим Городничий) For Whom the Bell Tolls - Metallica (вокал: Максим Городничий)

- Metallica (вокал: Максим Городничий) I Was Made for Lovin' You - Kiss (вокал: Максим Городничий)

- Kiss (вокал: Максим Городничий) I Don't Wanna Miss a Thing - Aerosmith (вокал: Максим Городничий)

- Aerosmith (вокал: Максим Городничий) Crazy - Queen (вокал: Максим Городничий)

- Queen (вокал: Максим Городничий) Song - Blur (вокал: Максим Городничий)

- Blur (вокал: Максим Городничий) Numb - Linkin Park (вокал: Максим Городничий)

- Linkin Park (вокал: Максим Городничий) Smells Like Teen Spirit - Nirvana (вокал: Максим Городничий)

- Nirvana (вокал: Максим Городничий) Highway to Hell - AC/DC (вокал: Максим Городничий)

- AC/DC (вокал: Максим Городничий) Rammstein (вокал: Максим Городничий)

(вокал: Максим Городничий) The Show Must Go On - Queen (вокал: Максим Городничий)

Обратите внимание: В программе возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!