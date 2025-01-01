Меню
Сымон-музыка
Спектакль Сымон-музыка

Спектакль Сымон-музыка

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый спектакль Гродненского областного театра кукол: «Сымон-музыка» в Петербурге

Режиссер Олег Жюгжда и Гродненский областной театр кукол приглашают зрителей на уникальную постановку, которая погрузит вас в мир белорусской культуры. Спектакль создан по мотивам поэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка», над которой автор трудился целых 12 лет.

Энциклопедия белорусской жизни

Создатели спектакля называют его «энциклопедией белорусской жизни». В постановке гармонично переплетаются сюжетные мотивы как поэмы, так и народных сказок, что делает её особенно интересной для зрителей. Зрителей ждет не только погружение в классическую белорусскую литературу, но и знакомство с богатым фольклором.

Музыка и поэзия

В спектакле звучит известное стихотворение Николая Гумилева «Волшебная скрипка», что придаёт дополнительную глубину и атмосферу. В постановке участвуют как ведущие актеры театра, так и молодые таланты, что создает свежий и динамичный ансамбль.

Награды и признание

Спектакль уже получил признание на республиканском фестивале «Перамога», выиграв номинацию «Лучший спектакль» в конкурсной программе «Спектакль театра кукол». Это подтверждает высокий уровень исполнения и интересную интерпретацию классического материала.

Язык и перевод

Стоит отметить, что спектакль идет на белорусском языке, однако предусмотрен перевод, что делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите возможность увидеть это театральное произведение, которое сочетает в себе традиции и современность!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 16 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 1600 ₽

