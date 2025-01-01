Спектакль Сымон-музыка

Режиссер Олег Жюгжда и Гродненский областной театр кукол приглашают зрителей на уникальную постановку, которая погрузит вас в мир белорусской культуры. Спектакль создан по мотивам поэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка», над которой автор трудился целых 12 лет.
Создатели спектакля называют его «энциклопедией белорусской жизни». В постановке гармонично переплетаются сюжетные мотивы как поэмы, так и народных сказок, что делает её особенно интересной для зрителей. Зрителей ждет не только погружение в классическую белорусскую литературу, но и знакомство с богатым фольклором.
В спектакле звучит известное стихотворение Николая Гумилева «Волшебная скрипка», что придаёт дополнительную глубину и атмосферу. В постановке участвуют как ведущие актеры театра, так и молодые таланты, что создает свежий и динамичный ансамбль.
Спектакль уже получил признание на республиканском фестивале «Перамога», выиграв номинацию «Лучший спектакль» в конкурсной программе «Спектакль театра кукол». Это подтверждает высокий уровень исполнения и интересную интерпретацию классического материала.
Стоит отметить, что спектакль идет на белорусском языке, однако предусмотрен перевод, что делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите возможность увидеть это театральное произведение, которое сочетает в себе традиции и современность!