Symbol, Denis Potapov

Музыкальный вечер в Ростове: SYMBOL и Denis Potapov

Пятница, 25 июля, станет незабываемым вечером для любителей живой музыки в Ростове. В клубе на улице Береговая, 10, пройдет долгожданное выступление Никиты Стеблина с проектом SYMBOL. Это уникальная возможность увидеть артиста в родном городе!

Программа вечера

Важной частью концерта станет музыкальная поддержка от Denis Potapov, владельца лейбла Samovar. Также на сцене выступит арт-директор клуба Волна Misha Tune и другие талантливые представители локальной сцены. Вот полный состав участников:

SYMBOL (live)

Denis Potapov (Samovar)

Misha Tune (Волна)

Билеты и контактная информация

Не упустите шанс приобрести билеты в предпродаже, так как на входе они будут стоить дороже! Для получения дополнительной информации звоните по телефону: +7‒906‒420‒40‒50.

Приходите на вечер, полон музыки и эмоций! Не забудьте про хорошее настроение!