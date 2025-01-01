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Symbol, Denis Potapov
Киноафиша Symbol, Denis Potapov

Symbol, Denis Potapov

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Ростове: SYMBOL и Denis Potapov

Пятница, 25 июля, станет незабываемым вечером для любителей живой музыки в Ростове. В клубе на улице Береговая, 10, пройдет долгожданное выступление Никиты Стеблина с проектом SYMBOL. Это уникальная возможность увидеть артиста в родном городе!

Программа вечера

Важной частью концерта станет музыкальная поддержка от Denis Potapov, владельца лейбла Samovar. Также на сцене выступит арт-директор клуба Волна Misha Tune и другие талантливые представители локальной сцены. Вот полный состав участников:

  • SYMBOL (live)
  • Denis Potapov (Samovar)
  • Misha Tune (Волна)

Билеты и контактная информация

Не упустите шанс приобрести билеты в предпродаже, так как на входе они будут стоить дороже! Для получения дополнительной информации звоните по телефону: +7‒906‒420‒40‒50.

Приходите на вечер, полон музыки и эмоций! Не забудьте про хорошее настроение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 июля
Volna. Mixology Bar Ростов-на-Дону, Береговая, 10
22:00 от 500 ₽

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