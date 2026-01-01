В Театре Г. Камала состоится мастер-класс по ораторскому и актёрскому мастерству, который проведёт народный артист Фанис Зиганшин. Участники смогут узнать секреты успешного выступления и научиться эффективно доносить свои мысли до аудитории.
- Научитесь уверенно звучать и снимать блоки в теле.
- Овладейте техникой управления волнением и превращайте мандраж в харизму.
- Создайте структуру сильной истории для ваших идей или проектов.
- Узнайте, как достучаться не только до разума, но и до эмоций вашего собеседника.
- Научитесь создавать сильное первое впечатление и быть запоминаемым.
- Узнайте, как быть собой и при этом звучать убедительно.
- Отработка реальных кейсов (переговоры, сложный разговор, защита идеи) с обратной связью.
Вы обретёте набор рабочих техник для повседневного общения, переговоров и публичных выступлений, уйдя с уверенностью, основанной на конкретных навыках.
Занятие продлится 3,5 часа интенсивной практики и будет проводиться на татарском языке. Мастер-класс будет интересен всем, чей успех зависит от умения вдохновлять и вести за собой словом.