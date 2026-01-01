Мастер-класс по ораторскому и актёрскому мастерству с Фанисом Зиганшиным

В Театре Г. Камала состоится мастер-класс по ораторскому и актёрскому мастерству, который проведёт народный артист Фанис Зиганшин. Участники смогут узнать секреты успешного выступления и научиться эффективно доносить свои мысли до аудитории.

Что Вас ожидает на занятии?

- Научитесь уверенно звучать и снимать блоки в теле.

- Овладейте техникой управления волнением и превращайте мандраж в харизму.

- Создайте структуру сильной истории для ваших идей или проектов.

- Узнайте, как достучаться не только до разума, но и до эмоций вашего собеседника.

- Научитесь создавать сильное первое впечатление и быть запоминаемым.

- Узнайте, как быть собой и при этом звучать убедительно.

- Отработка реальных кейсов (переговоры, сложный разговор, защита идеи) с обратной связью.

Базис влияния: работа с голосом, телом и энергией.

Убеждение в действии:

Самопрезентация без фальши:

Практикум:

Результат

Вы обретёте набор рабочих техник для повседневного общения, переговоров и публичных выступлений, уйдя с уверенностью, основанной на конкретных навыках.

Формат и аудитория

Занятие продлится 3,5 часа интенсивной практики и будет проводиться на татарском языке. Мастер-класс будет интересен всем, чей успех зависит от умения вдохновлять и вести за собой словом.