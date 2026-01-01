Спектакль Сыграем в Красную шапочку

Сказка с французским акцентом

В Доме актёра имени М.Г. Лазарева пройдет уникальный спектакль по мотивам сказки о Красной Шапочке. Действие развернется в живописном городке на реке Луара, где зрители встретят удивительных уличных артистов.

Необычные персонажи

На сцене появятся мадам Жаклин, Николь и мюсье Бипа, мастер пантомимы, которые дадут яркое представление, наполненное эмоциями и неожиданными поворотами. Это не просто адаптация классической истории, а свежий взгляд на знакомый сюжет.

Без антракта

Спектакль идет без антракта, что позволяет сохраниь динамику и напряжение на протяжении всего действия. Он будет интересен тем, кто ценит оригинальные интерпретации и художественную выразительность сцены.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку и насладиться атмосферой театрального искусства!