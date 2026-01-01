Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сыграем в Красную шапочку
Киноафиша Сыграем в Красную шапочку

Спектакль Сыграем в Красную шапочку

12+
Продолжительность 40 минут
Возраст 12+

О спектакле

Сказка с французским акцентом

В Доме актёра имени М.Г. Лазарева пройдет уникальный спектакль по мотивам сказки о Красной Шапочке. Действие развернется в живописном городке на реке Луара, где зрители встретят удивительных уличных артистов.

Необычные персонажи

На сцене появятся мадам Жаклин, Николь и мюсье Бипа, мастер пантомимы, которые дадут яркое представление, наполненное эмоциями и неожиданными поворотами. Это не просто адаптация классической истории, а свежий взгляд на знакомый сюжет.

Без антракта

Спектакль идет без антракта, что позволяет сохраниь динамику и напряжение на протяжении всего действия. Он будет интересен тем, кто ценит оригинальные интерпретации и художественную выразительность сцены.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку и насладиться атмосферой театрального искусства!

Купить билет на спектакль Сыграем в Красную шапочку

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
11:00
Дом актера Самара, Вилоновская, 24
от 200 ₽

В ближайшие дни

Два благородных дона
16+
Драма
Два благородных дона
17 марта в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Волшебная лампа Аладдина
6+
Комедия Детский Музыка
Волшебная лампа Аладдина
7 марта в 16:00 Самарский театр оперы и балета
от 300 ₽
Странная миссис Сэвидж
16+
Драма
Странная миссис Сэвидж
3 марта в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше