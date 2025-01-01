Музыкальный вечер с ансамблем «Сябры» в Ростове-на-Дону

Уже почти пять десятилетий коллектив «Сябры» радует слушателей своим уникальным творчеством, в котором мастерски переплетаются традиции и современность. Долгожданный концерт даст возможность зрителям насладиться атмосферой тепла и радости, присущей песням этого замечательного ансамбля.

Таланты, знакомые каждому

Артисты «Сябров», обладая выдающимися вокальными данными, стали символом музыкальной культуры своей страны. Их известные хиты, такие как «Алеся», «Лягу-прилягу» и «Молодость моя Белоруссия», на концертах всегда подпевают зрители — от мала до велика!

Культурные представления на мировых сценах

Коллектив, заслуженно носит звание «Заслуженного коллектива Республики Беларусь», выступал на самых престижных площадках СССР и за его пределами. Ансамбль «Сябры» гастролировал в США, Индии, Китае, Польше, Германии и многих других странах, где с успехом представлял богатство белорусской культуры.

Художественный руководитель и поэт

Основатель и художественный руководитель «Сябров», Народный артист Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премий «Звезды Содружества» (2011) и Союзного государства (2016) Анатолий Ярмоленко, вдохновляет коллектив своим творчеством. В своей песенной поэзии он использует яркие эмоциональные краски, которые находят отклик в сердцах миллионов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и испытать неподдельные эмоции вместе с «Сябрами»!