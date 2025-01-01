Меню
Связь
Киноафиша Связь

Спектакль Связь

16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Связь» в Краснодаре: погружение в мир амбиций и страстей

Приглашаем вас на спектакль «Связь», созданный по мотивам известного французского романа. Эта постановка погружает зрителя в богемную жизнь столицы, где царят большие деньги, пороки и амбиции.

Сюжет и Тематика

Спектакль исследует сложные человеческие отношения и последствия, которые порождают стремления к власти и славе. В центре сюжета — жертвы, которых требуют интриги и игры «сильных мира сего». Каждый персонаж несет на себе бремя своих амбиций, что делает историю особенно напряженной и увлекательной.

Режиссура

Постановку осуществил талантливый режиссер Станислав Слободянюк, известный своим уникальным подходом к интерпретации классических произведений. Его умение создавать яркие образы и напряженные сцены обещает сделать спектакль «Связь» незабываемым событием театрального сезона.

 

 

Режиссер
Станислав Слободянюк
В ролях
Юлия Барановская
Лана Долева
Маргарита Макарова
Филипп Рублев
Евгений Ившуков
