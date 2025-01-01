Спектакль Связь времен: Достоевский и Ко

Спектакль, посвященный творчеству Достоевского в Театре им. Ленсовета

Спектакль, посвященный творчеству Фёдора Достоевского, предлагает зрителям уникальное сочетание разных эпох. В нем классика встречается с современными темами, создавая новые прочтения известных произведений писателя.

Главные темы и актерский состав

На сцене выступают артисты театра — лауреаты премий и народные артисты России. Они мастерски передают драму и внутренние переживания персонажей, что делает спектакль особенно эмоционально насыщенным.

Литературно-просветительский проект «Связь времён»

Спектакль состоит из двух отделений:

Первое отделение: «Белые ночи» Ф.М. Достоевского. Автор инсценировки — Владимир Кустов.

«Белые ночи» Ф.М. Достоевского. Автор инсценировки — Владимир Кустов. Второе отделение: Проза современного российского автора. Автор инсценировки — Мария Лоцманова.

Мир петербургской мечты

«Белые ночи» рисуют портрет петербургских мечтателей, замкнутых и нелюдимых, но богатых внутренним миром. Эти герои не всегда готовы к жестоким условиям внешней жизни, что говорит о глубоком внутреннем конфликте каждого из них. По словам самого Достоевского, он довольно критично относится к такому эскапизму, однако не может не чувствовать сочувствия к безумным фантазёрам, которые стремятся к «целой минуте блаженства», даже если это слово не имеет ничего общего с реальностью.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который соединяет чудеса классической литературы с актуальными проблемами современности.