Связь времен: Достоевский и Ко
Киноафиша Связь времен: Достоевский и Ко

Спектакль Связь времен: Достоевский и Ко

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль, посвященный творчеству Достоевского в Театре им. Ленсовета

Спектакль, посвященный творчеству Фёдора Достоевского, предлагает зрителям уникальное сочетание разных эпох. В нем классика встречается с современными темами, создавая новые прочтения известных произведений писателя.

Главные темы и актерский состав

На сцене выступают артисты театра — лауреаты премий и народные артисты России. Они мастерски передают драму и внутренние переживания персонажей, что делает спектакль особенно эмоционально насыщенным.

Литературно-просветительский проект «Связь времён»

Спектакль состоит из двух отделений:

  • Первое отделение: «Белые ночи» Ф.М. Достоевского. Автор инсценировки — Владимир Кустов.
  • Второе отделение: Проза современного российского автора. Автор инсценировки — Мария Лоцманова.

Мир петербургской мечты

«Белые ночи» рисуют портрет петербургских мечтателей, замкнутых и нелюдимых, но богатых внутренним миром. Эти герои не всегда готовы к жестоким условиям внешней жизни, что говорит о глубоком внутреннем конфликте каждого из них. По словам самого Достоевского, он довольно критично относится к такому эскапизму, однако не может не чувствовать сочувствия к безумным фантазёрам, которые стремятся к «целой минуте блаженства», даже если это слово не имеет ничего общего с реальностью.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который соединяет чудеса классической литературы с актуальными проблемами современности.

Февраль
5 февраля четверг
19:30
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12

