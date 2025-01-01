Меню
Святочный рассказ с привидениями
Киноафиша Святочный рассказ с привидениями

Спектакль Святочный рассказ с привидениями

Литературно-музыкальный спектакль по повести Диккенса
Постановка
Театр на Литейном 0+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведению Чарльза Диккенса

Театр на Литейном представляет феерическое музыкальное представление, созданное по знаменитым «Рождественским повестям» Чарльза Диккенса. «Святочный рассказ с привидениями» — это сказочный мир чудес, где с героями происходят невероятные события, изменяющие их жизни.

Волшебное путешествие Скруджа

Все начинается в рождественскую ночь. Пока все вокруг веселятся, старый скряга Эбенезер Скрудж сторожит свое несметное богатство в одиночестве. Но именно в этот момент, как это часто бывает на Рождество, ему является дух. Он берет Скруджа на волшебный полет, показывая прошлое, где герой встречается с друзьями, невестой и своим молодым «я».

Затем их встречает Дух Настоящего Рождества, который заставляет Скруджа увидеть себя таким, каким он стал — старым, злым и ворчливым. В последней части путешествия они переносятся в будущее, где Скрудж сталкивается с последствиями своей жизни, если он не изменится.

Вечные ценности

Это невероятное происшествие заставляет Скруджа переосмыслить свои поступки. Он понимает, что важно не накопление богатства, а доброта, радость жизни и умение ценить простые вещи. Возвращение к этим истинам помогает ему снова стать добрым и веселым человеком.

Для всей семьи

Спектакль адресован зрителям всех возрастов — от малышей до взрослых. Это история о вечных ценностях: дружбе и любви, доброте и справедливости, щедрости. Конечно, нельзя забыть и о самых невероятных приключениях, которые могут произойти только в одну ночь в году — в ночь перед Рождеством.

Режиссер
Юрий Томошевский
В ролях
Иван Рябенко
Елена Ложкина
Ольга Иванова
Александр Рязанцев
Сергей Заморев

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Святочный рассказ с привидениями

