Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Святочная терапия доктора Чехова
Киноафиша Святочная терапия доктора Чехова

Спектакль Святочная терапия доктора Чехова

16+
Возраст 16+

О спектакле

Уникальный спектакль в Особняке Мясникова

Столичный театр вновь радует поклонников искусства захватывающим спектаклем. На этот раз в центре внимания — знаменитый Антон Павлович Чехов. Это не просто постановка, а интерактивное событие, в котором зрители станут активными участниками.

Чехов и святочные гадания

В Крещенский сочельник зрителей ждет уникальная возможность принять участие в эксперименте великого писателя. Чехов, в образе которого зрители встретят известного скептика и врача, предложит исследовать феномен желания узнать будущее через традиционные святочные гадания. Это обычаи, которые уходят корнями в древние времена и до сих пор вызывают интерес и привлекают внимание.

Историческая атмосфера

Иммерсивный спектакль пройдет в особняке Мясникова — одном из зеленых уголков Петербурга, сохранившем дух XIX-XX веков. Зрители смогут оказаться в местах, где собирались видные представители светского общества, включая известных артистов и писателей.

Важно отметить, что в знаменитых salons Николая Карабчевского нередко бывали такие великие личности, как прима-балерина Матильда Кшесинская, легенда оперной сцены Фёдор Шаляпин и талантливый режиссер Всеволод Мейерхольд.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события. Приходите и откройте для себя мир загадок и интриг, став их активным участником!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше