Спектакль Святочная терапия доктора Чехова

Уникальный спектакль в Особняке Мясникова

Столичный театр вновь радует поклонников искусства захватывающим спектаклем. На этот раз в центре внимания — знаменитый Антон Павлович Чехов. Это не просто постановка, а интерактивное событие, в котором зрители станут активными участниками.

Чехов и святочные гадания

В Крещенский сочельник зрителей ждет уникальная возможность принять участие в эксперименте великого писателя. Чехов, в образе которого зрители встретят известного скептика и врача, предложит исследовать феномен желания узнать будущее через традиционные святочные гадания. Это обычаи, которые уходят корнями в древние времена и до сих пор вызывают интерес и привлекают внимание.

Историческая атмосфера

Иммерсивный спектакль пройдет в особняке Мясникова — одном из зеленых уголков Петербурга, сохранившем дух XIX-XX веков. Зрители смогут оказаться в местах, где собирались видные представители светского общества, включая известных артистов и писателей.

Важно отметить, что в знаменитых salons Николая Карабчевского нередко бывали такие великие личности, как прима-балерина Матильда Кшесинская, легенда оперной сцены Фёдор Шаляпин и талантливый режиссер Всеволод Мейерхольд.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события. Приходите и откройте для себя мир загадок и интриг, став их активным участником!