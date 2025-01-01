Святки вы, святки!

Погружение в атмосферу святочных традиций с ансамблем Дмитрия Покровского

Ансамбль Дмитрия Покровского, основанный в 1973 году, стал первооткрывателем в мире сочетания научного изучения фольклора с профессиональным исполнением. Под руководством Дмитрия Владимировича Покровского, музыканта и исследователя, коллектив создал уникальную школу освоения народного пения, основанную на традиционных методах звукоизвлечения. Его визитной карточкой стало виртуозное владение различными народными певческими стилями и органичное сочетание традиционной и авторской музыки с элементами живой импровизации.

Каждая программа ансамбля — это настоящий музыкальный спектакль, где классические произведения соседствуют с духовной и песенно-обрядовой музыкой. Подлинные народные костюмы и обряды, привезённые артистами из фольклорных экспедиций по России, позволяют зрителям глубже понять и прочувствовать многогранную народную культуру.

Святки: праздник жизни и природы

Святки — это самый таинственный, любимый и важный праздник в народном календаре. С приходом зимнего солнцеворота проявляется глубинная связь человека с природой. Крестьяне отмечали начало Святок колядованием накануне Рождества — праздничными обходами домов с песнями колядок. Интересно, что само слово «коляда» происходит из латинского языка и связано с понятием «календарь».

В колядках, также известные под названиями «калёды», «таусени», и «овсени», славились хозяева и звучали благопожелания. Всё, что говорилось в эти дни, получало особый смысл, поэтому атмосфера должна была быть весёлой и щедрой. Кроме того, на святках, славили Христа, исполняли христославия и тропари, а молодёжь демонстрировала звездочки — дохристианский символ солнца.

Вертеп: традиции и современность

Премьера вертепа ансамбля состоялась в 1980 году в Знаменском соборе на Варварке в контексте программы духовной музыки. Художник-кукольник Сергей Тараканов создал первый комплект кукол и ящика для вертепа. Ансамбль включает вертеп в свои святочные программы «Святки вы, святки» (12+) и «Пришла Коляда» (6+), которые каждый год радуют зрителей в рождественские дни.

В святочной программе зрителей ожидает вертепное представление, колядки, игры и святочные гадания, а также основные моменты традиционных русских святок. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой, но и прикоснуться к культурному наследию нашего народа.