Музыкальный вечер со Святом

Сбор гостей в 19:00. На сцене — Свят, российский музыкант, композитор и исполнитель. Его творчество в жанре балладного попа было отмечено множеством поклонников благодаря сочетанию романтического слога и атмосферных мелодий. Свят создает душевную эстетику, которая находит отклик у широкой аудитории.

Свят уверенно пишет лаконичные поп-песни, наполненные искренними чувствами и любовью. В дополнение к своей карьере исполнителя, он также работает как композитор и продюсер для других артистов. В 2024 году Свят окончил факультет эстрады ГИТИСа и продолжает развиваться во многих аспектах музыкального искусства.

Его трек «Не отпускай», выпущенный в июле 2024 года, быстро завоевал популярность, собрав более 50 тысяч вертикальных видео в соцсетях и свыше 5 миллионов прослушиваний на Яндекс Музыке всего за месяц. Приходите на концерт и получите заряд эмоций от живого исполнения.

21 марта суббота
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2100 ₽

