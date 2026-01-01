Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Священные чудовища
Киноафиша Священные чудовища

Спектакль Священные чудовища

Постановка
Театральная долина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Жана Кокто

«Священные чудовища» - это захватывающая пьеса Жана Кокто, которая погружает зрителей в закулисный мир театра. В центре сюжета оказывается молодая актриса Лиан, жаждущая известности и успеха. Она решает выдать себя за любовницу Флорана, мужа известной актрисы по имени Эстер. Однако вскоре ее уловка раскрывается, и Лиан, поселившись в доме Эстер, действительно становится любовницей Флорана. Эта ситуация ставит Эстер в крайне сложные условия, и ей приходится оставить свой дом.

О спектакле

Спектакль состоит из трех актов и включает два антаркта, а его общая продолжительность составляет 2 часа 40 минут. Это время вы сможете провести в окружении тонких эмоций и ярких сцен, которые заставят вас задуматься о настоящих ценностях и человеческих отношениях.

Творческий коллектив

Режиссером-постановщиком спектакля является Аида Хорошева, известная своим умением подчеркивать глубину человеческих чувств и конфликтов на сцене.

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

  • Ася Шибарова
  • Людмила Курепова
  • Сергей Оковецкий
  • Оксана Мысина
  • Наталья Васильева

Не упустите шанс увидеть это театральное произведение, полное страстей и интриг, которое обещает оставить глубокий след в вашем сердце.

Купить билет на спектакль Священные чудовища

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
18 марта среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
29 апреля среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

В ближайшие дни

Гулливер в стране лилипутов
6+
Детский Кукольный
Гулливер в стране лилипутов
3 апреля в 14:00 Театр марионеток им. Деммени
от 600 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
16 октября в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
8 ноября в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше