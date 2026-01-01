Спектакль Священные чудовища

Спектакль по пьесе Жана Кокто

«Священные чудовища» - это захватывающая пьеса Жана Кокто, которая погружает зрителей в закулисный мир театра. В центре сюжета оказывается молодая актриса Лиан, жаждущая известности и успеха. Она решает выдать себя за любовницу Флорана, мужа известной актрисы по имени Эстер. Однако вскоре ее уловка раскрывается, и Лиан, поселившись в доме Эстер, действительно становится любовницей Флорана. Эта ситуация ставит Эстер в крайне сложные условия, и ей приходится оставить свой дом.

О спектакле

Спектакль состоит из трех актов и включает два антаркта, а его общая продолжительность составляет 2 часа 40 минут. Это время вы сможете провести в окружении тонких эмоций и ярких сцен, которые заставят вас задуматься о настоящих ценностях и человеческих отношениях.

Творческий коллектив

Режиссером-постановщиком спектакля является Аида Хорошева, известная своим умением подчеркивать глубину человеческих чувств и конфликтов на сцене.

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

Ася Шибарова

Людмила Курепова

Сергей Оковецкий

Оксана Мысина

Наталья Васильева

Не упустите шанс увидеть это театральное произведение, полное страстей и интриг, которое обещает оставить глубокий след в вашем сердце.