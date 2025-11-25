Меню
Священные чудовища
18+
Продолжительность 160 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Священные чудовища» по пьесе Жана Кокто в Театральной долине

Приглашаем вас на спектакль «Священные чудовища» по пьесе Жана Кокто, который откроет завесу над закулисной жизнью театра и покажет его многогранность и противоречия.

Сюжет

В центре сюжета находится молодая актриса Лиан, которая мечтает приобщиться к миру знаменитостей. Для достижения своей цели она начинает обманывать всех вокруг, выдает себя за любовницу Флорана, мужа известной актрисы Эстер. Однако вскоре обман раскрывается, но Лиан, оказавшись в доме Эстер, фактически становится любовницей Флорана. Эстер же оказывается вынужденной покинуть свой дом, и эта драма раскрывает все сложности и тонкости человеческих отношений в мире искусства.

Команда постановки

Режиссером спектакля выступает Аида Хорошева, которая привнесла в постановку уникальный взгляд на классический текст. В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Ася Шибарова
  • Людмила Курепова
  • Сергей Оковецкий
  • Оксана Мысина
  • Наталья Васильева

Формат спектакля

Спектакль состоит из трех действий и включает два антракта. Его общая продолжительность составляет 2 часа 40 минут, что позволит зрителям насладиться насыщенным сюжетом без спешки.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о тонкостях актерского ремесла и ценности искренности в жизни.

Купить билет на спектакль Священные чудовища

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽
18 января воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

Священные чудовища Священные чудовища Священные чудовища Священные чудовища Священные чудовища

