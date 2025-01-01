Меню
Свояк
Билеты от 700₽
Киноафиша Свояк

Свояк

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте

Ведущий Даня Слободенюк.

Январь
4 января воскресенье
23:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 700 ₽

