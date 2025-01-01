Меню
О концерте
Билеты от 700₽
Свояк
18+
юмор
Возраст
18+
Билеты от 700₽
О концерте
Ведущий Даня Слободенюк.
Январь
4 января
воскресенье
23:30
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 700 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Женский Stand Up
5 апреля в 18:00
Petter
от 2000 ₽
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
14 января в 19:30
Wino Bar
от 790 ₽
12+
Поп
Инди
Элли на маковом поле
14 декабря в 20:00
Atmosphere
от 2500 ₽
