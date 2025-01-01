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Свояк
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Свояк

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Интеллектуальная битва комиков: юмор и знания в одном флаконе

В этот вечер комики покажут не только свои остроумные шутки, но и проверят свои знания в легендарной интеллектуальной игре. Ожидайте не только познавательного контента, но и море смеха!

Состав игроков

В команде блестящих участников:

  • Ксюша Мерняк – известная комедийная актриса, мастер импровизации;
  • Богдан Одинцов – комик и участник многих юмористических проектов;
  • Артур Атаназевич – победитель нескольких конкурсов стендап-комедии.

Что ожидать от игры?

Зрители смогут стать свидетелями уникального сочетания знаний и юмора, когда комики будут соперничать друг с другом. Каждое задание обещает быть не только интеллектуальным, но и веселым, что сделает вечер незабываемым.

Где и когда

Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события! Билеты уже в продаже, так что спешите занять лучшие места!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 6 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 500 ₽

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