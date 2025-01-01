Интеллектуальная битва комиков: юмор и знания в одном флаконе

В этот вечер комики покажут не только свои остроумные шутки, но и проверят свои знания в легендарной интеллектуальной игре. Ожидайте не только познавательного контента, но и море смеха!

Состав игроков

В команде блестящих участников:

Ксюша Мерняк – известная комедийная актриса, мастер импровизации;

– известная комедийная актриса, мастер импровизации; Богдан Одинцов – комик и участник многих юмористических проектов;

– комик и участник многих юмористических проектов; Артур Атаназевич – победитель нескольких конкурсов стендап-комедии.

Что ожидать от игры?

Зрители смогут стать свидетелями уникального сочетания знаний и юмора, когда комики будут соперничать друг с другом. Каждое задание обещает быть не только интеллектуальным, но и веселым, что сделает вечер незабываемым.

Где и когда

Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события! Билеты уже в продаже, так что спешите занять лучшие места!