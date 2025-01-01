В этот вечер комики покажут не только свои остроумные шутки, но и проверят свои знания в легендарной интеллектуальной игре. Ожидайте не только познавательного контента, но и море смеха!
В команде блестящих участников:
Зрители смогут стать свидетелями уникального сочетания знаний и юмора, когда комики будут соперничать друг с другом. Каждое задание обещает быть не только интеллектуальным, но и веселым, что сделает вечер незабываемым.
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