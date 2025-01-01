Меню
СВОЯК с комиками
О концерте/спектакле

Свойак с комиками: стендап-концерт в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на яркое и весёлое событие — стендап-концерт «Свойак с комиками», который пройдет в уникальном пространстве Still Standup Moscow. Это отличный способ провести вечер в компании талантливых комиков, которые готовы поделиться своим самым свежим и остроумным материалом.

Когда и где?

Концерт состоится в Still Standup Moscow — известном месте, где стендап-выступления становятся настоящими шоу. Не упустите возможность посмеяться и получить заряд позитива!

Чем интересен этот спектакль?

«Свойак с комиками» — это не просто выступление, а уникальное событие, где звучат разные голоса и идеи. Участники представят свои свежие шутки и несут свои оригинальные взгляды на жизнь, что делает каждое выступление неповторимым.

Для любителей стендапа это шанс увидеть как известных, так и начинающих комиков в одном спектакле, что придаёт мероприятию особую динамику.

Почему стоит посетить?

Если вы цените юмор и хотите отвлечься от повседневной рутины, «Свойак с комиками» — это именно то, что вам нужно! Вы не только насладитесь развлечением, но и откроете для себя новых любимцев комедийной сцены.

Успейте приобрести билеты, поскольку места ограничены! Подарите себе и своим близким вечер ярких эмоций и улыбок. Ждем вас в Still Standup Moscow!

31 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
16:00 от 800 ₽

