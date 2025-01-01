НЕспектакль «Свой путь»: исследование человеческих отношений по пьесе Ярославы Пулинович

Камерное представление «Свой путь» основано на пьесе Ярославы Пулинович и погружает зрителей в мир сложных человеческих связей. В центре сюжета — Пётр и Вера, чьи судьбы так переплетены, что расстаться они не могут, даже несмотря на все испытания.

О чем спектакль?

Действие происходит в 1987 году. Пётр приходит в старую трёшку к Вере с просьбой помочь ему перевести роман «В дороге» Джека Керуака. Под звуки музыки Джима Моррисона он пытается научить её летать, ведь уверен: знает, как нужно жить. Но сам Пётр, несмотря на множество изменений и новых дорог, так и не находит истинной свободы.

Проблема двух одиночеств

Вера становится неизменной частью его жизни. Пётр постоянно возвращается к ней, не позволяя ей забыть о себе. Как связаны их души? Почему два одиночества не могут обрести покой вдали друг от друга? Спектакль «Свой путь» погружает зрителей в эти вопросы, предлагая поиск ответов через слово, движение и искренность.

Музыка и атмосфера

Представление сопровождается звучанием культовой и этнической музыки, создавая уникальную атмосферу. Этот час и двадцать минут — не просто спектакль, а диалог между артистами и зрителями, исследующий глубины человеческой природы и отношений.

В ролях

Наташа Кийко / Елизавета Бочкина

Иван Соловьёв

Олеся Мелентьева

Юрий Посыпанов

Мы приглашаем вас насладиться этим увлекательным представлением, полным размышлений о любви, одиночестве и поиске своего пути.