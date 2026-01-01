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Свои люди
Киноафиша Свои люди

Спектакль Свои люди

Постановка
Буфф 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная интерпретация классики в театре «Буфф»

Спектакль «Свои люди» основан на знаменитой комедии Александра Островского «Свои люди — сочтемся». Впервые в России эта пьеса обрела музыкальное звучание благодаря постановке Исаака Штокбанта.

Сюжет и конфликты

История затрагивает сложные взаимоотношения между отцом и дочерью, которые разрушаются из-за их стремления к богатству. «У богатого предпринимателя возникают серьезные проблемы: он задолжал банкам и кредиторам, — рассказывает режиссер. — Чтобы спасти свое состояние, он решается на фиктивное банкротство. Эта история, к сожалению, актуальна и в наши дни. Обман, нечестные поступки — и в итоге рушится семья и жизнь. Кто же в этом виноват?»

Пронзительная драма

«Свои люди» — это не только комедия, но и пронзительная драма, заставляющая задуматься о морали и последствиях своих действий.

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Евгений Александров
Елена Зубович
Кира Кауфман
Екатерина Конопацкая
Андрей Левин

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
25 сентября пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽
13 октября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽

Фотографии

Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди Свои люди

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