Музыкальная интерпретация классики в театре «Буфф»

Спектакль «Свои люди» основан на знаменитой комедии Александра Островского «Свои люди — сочтемся». Впервые в России эта пьеса обрела музыкальное звучание благодаря постановке Исаака Штокбанта.

Сюжет и конфликты

История затрагивает сложные взаимоотношения между отцом и дочерью, которые разрушаются из-за их стремления к богатству. «У богатого предпринимателя возникают серьезные проблемы: он задолжал банкам и кредиторам, — рассказывает режиссер. — Чтобы спасти свое состояние, он решается на фиктивное банкротство. Эта история, к сожалению, актуальна и в наши дни. Обман, нечестные поступки — и в итоге рушится семья и жизнь. Кто же в этом виноват?»

Пронзительная драма

«Свои люди» — это не только комедия, но и пронзительная драма, заставляющая задуматься о морали и последствиях своих действий.