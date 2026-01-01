Оповещения от Киноафиши
Свои люди — сочтемся
Киноафиша Свои люди — сочтемся

Спектакль Свои люди — сочтемся

16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия Александра Островского "Свои люди - сочтемся"

Комедия Александра Николаевича Островского «Свои люди - сочтемся» стала ярким примером сатирического взгляда автора на финансовые махинации своего времени. Изначально пьеса носила название «Банкрот», но по настоятельному совету цензора была переименована.

Сюжет

В центре сюжета — купец Самсон Силыч Большов, который планирует объявить себя банкротом. Он решает переписать своё состояние на приказчика Лазаря Подхалюзина и одновременно выдать за него свою единственную дочь Липочку. Эта афера становится причиной новых обманов и конфликтов в семье, заставляя героя разыгрывать комедию банкрота не только перед кредиторами, но и перед собственными детьми.

 

 

В ролях
Вера Салеева
Дмитрий Васев
Татьяна Синева
Максим Гореславец
Алина Ледовская

Купить билет на спектакль Свои люди — сочтемся

Помощь с билетами
В других городах
Март
18 марта среда
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 1000 ₽

