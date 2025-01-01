Меню
Свободный микрофон. Для музыкантов, артистов и исполнителей
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Вечер живой музыки и стендапа в Пространстве Gamma More

Приглашаем вас на яркое и незабываемое выступление музыкантов, артистов и исполнителей! В этот вечер для вас выступят как начинающие, так и уже состоявшиеся профессионалы, создавая неповторимую атмосферу творчества и вдохновения.

Программа вечера

В рамках вечера вы сможете насладиться выступлениями 20 талантливых артистов. Ведущим события станет Антон Рост — веселый стендапер и креативный продюсер проекта, который поднимет настроение и привнесет в программу свою обаяние и остроумие.

Время и место

Сбор гостей начнется в 19:00, а основная программа стартует в 19:30. Ожидайте завершение мероприятия в 22:00. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу творчества и положительных эмоций!

Вход и депозит

Для зрителей вход свободный, но предусмотрен депозит в размере 1000 рублей. Это отличная возможность провести вечер в компании интересных людей и зарядиться хорошим настроением!

Приходите, запасайтесь вдохновением и готовьтесь к новым победам!

Октябрь
7 октября вторник
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7

