Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный технике пастели — одному из самых изысканных способов передачи цветовых нюансов и светотени. В этом занятии вы сможете не только узнать об истории пастели, но и освоить практические навыки, которые обогатят ваш творческий арсенал.
Каждый участник сможет унести домой свою законченную работу, выполненную пастелью, а также набор профессиональных знаний для будущих творческих экспериментов.
В ходе мастер-класса вы также познакомитесь с работами выдающихся российских художников, таких как Исаак Левитан и Эдгар Дега, которые успешно использовали пастель в своих произведениях.
Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа. Обратите внимание, что материалы не включены в стоимость билета и оплачиваются дополнительно из расчета 500 рублей.
Не упустите возможность погрузиться в мир пастели и раскрыть свои творческие способности!