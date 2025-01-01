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Свободная пастель
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Свободная пастель

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по пастели: Постигните искусство цвета. Дом художника, Красноярск

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный технике пастели — одному из самых изысканных способов передачи цветовых нюансов и светотени. В этом занятии вы сможете не только узнать об истории пастели, но и освоить практические навыки, которые обогатят ваш творческий арсенал.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Знакомство с историей техники пастели
  • Практические упражнения по работе со штрихом
  • Работа над композицией
  • Создание итоговой работы

Каждый участник сможет унести домой свою законченную работу, выполненную пастелью, а также набор профессиональных знаний для будущих творческих экспериментов.

Знаменитые мастера и вдохновение

В ходе мастер-класса вы также познакомитесь с работами выдающихся российских художников, таких как Исаак Левитан и Эдгар Дега, которые успешно использовали пастель в своих произведениях.

Практическая информация

Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа. Обратите внимание, что материалы не включены в стоимость билета и оплачиваются дополнительно из расчета 500 рублей.

Не упустите возможность погрузиться в мир пастели и раскрыть свои творческие способности!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 5 августа
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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