Мастер-класс по пастели: Постигните искусство цвета. Дом художника, Красноярск

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный технике пастели — одному из самых изысканных способов передачи цветовых нюансов и светотени. В этом занятии вы сможете не только узнать об истории пастели, но и освоить практические навыки, которые обогатят ваш творческий арсенал.

Что вас ждет на мастер-классе?

Знакомство с историей техники пастели

Практические упражнения по работе со штрихом

Работа над композицией

Создание итоговой работы

Каждый участник сможет унести домой свою законченную работу, выполненную пастелью, а также набор профессиональных знаний для будущих творческих экспериментов.

Знаменитые мастера и вдохновение

В ходе мастер-класса вы также познакомитесь с работами выдающихся российских художников, таких как Исаак Левитан и Эдгар Дега, которые успешно использовали пастель в своих произведениях.

Практическая информация

Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа. Обратите внимание, что материалы не включены в стоимость билета и оплачиваются дополнительно из расчета 500 рублей.

Не упустите возможность погрузиться в мир пастели и раскрыть свои творческие способности!