Мастер-класс по русской графике в доме художника: вдохновение и новые техники

Русская графика — это уникальное направление, которое оказало значительное влияние на мировую культуру. В современном искусстве это направление продолжает развиваться, сочетая классические традиции с новыми технологиями и художественными решениями. Приглашаем вас на мастер-класс, который будет интересен как начинающим, так и опытным художникам.

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии вы познакомитесь с:

Техниками быстрого наброска

Методами работы с линиями и штрихами

Приемами создания объема и текстуры

Способами передачи эмоций через графику

Каждый участник уйдет с готовой работой и новыми знаниями, которые можно будет применять в дальнейшем. Кроме того, в ходе мастер-класса вы изучите различные виды оригинальной графики и познакомитесь с работами таких известных мастеров, как Симон Ушаков и Афанасий Трухменский.

Практическая информация

Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа. Обратите внимание, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются дополнительно. Стоимость материалов — 500 рублей.

Не упустите возможность расширить свой творческий кругозор и освоить новые техники графического искусства!