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Свободная графика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по русской графике в доме художника: вдохновение и новые техники

Русская графика — это уникальное направление, которое оказало значительное влияние на мировую культуру. В современном искусстве это направление продолжает развиваться, сочетая классические традиции с новыми технологиями и художественными решениями. Приглашаем вас на мастер-класс, который будет интересен как начинающим, так и опытным художникам.

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии вы познакомитесь с:

  • Техниками быстрого наброска
  • Методами работы с линиями и штрихами
  • Приемами создания объема и текстуры
  • Способами передачи эмоций через графику

Каждый участник уйдет с готовой работой и новыми знаниями, которые можно будет применять в дальнейшем. Кроме того, в ходе мастер-класса вы изучите различные виды оригинальной графики и познакомитесь с работами таких известных мастеров, как Симон Ушаков и Афанасий Трухменский.

Практическая информация

Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа. Обратите внимание, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются дополнительно. Стоимость материалов — 500 рублей.

Не упустите возможность расширить свой творческий кругозор и освоить новые техники графического искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 6 августа
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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