Летние мастер-классы в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 6-10 лет.

Приглашаем детей и их родителей на специальную программу летнего сезона в Саду трав! В рамках музейной мастерской участники отправятся в увлекательное путешествие по этому уникальному месту и погрузятся в атмосферу природы.

Что вас ожидает?

На занятии дети познакомятся с разнообразием цветов и ароматов сада. В процессе исследования участники смогут создать свои собственные поделки из воздушного пластилина, запечатлев растения и обитателей сада в своих творениях. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами.

Важная информация

В случае дождя занятие пройдет в Зале Свободы, что позволит не нарушить планы участников и сделать мастер-класс комфортным для всех. Сбор гостей состоится в фойе музея, где вам будет предложено насладиться атмосферой и задать вопросы организаторам.

Не упустите возможность провести время с пользой и радостью в окружении природы!