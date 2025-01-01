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Свобода творчества в Саду трав. Музейная мастерская
Киноафиша Свобода творчества в Саду трав. Музейная мастерская

Свобода творчества в Саду трав. Музейная мастерская

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летние мастер-классы в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 6-10 лет.

Приглашаем детей и их родителей на специальную программу летнего сезона в Саду трав! В рамках музейной мастерской участники отправятся в увлекательное путешествие по этому уникальному месту и погрузятся в атмосферу природы.

Что вас ожидает?

На занятии дети познакомятся с разнообразием цветов и ароматов сада. В процессе исследования участники смогут создать свои собственные поделки из воздушного пластилина, запечатлев растения и обитателей сада в своих творениях. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами.

Важная информация

В случае дождя занятие пройдет в Зале Свободы, что позволит не нарушить планы участников и сделать мастер-класс комфортным для всех. Сбор гостей состоится в фойе музея, где вам будет предложено насладиться атмосферой и задать вопросы организаторам.

Не упустите возможность провести время с пользой и радостью в окружении природы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽
Екатеринбург, 14 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

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Посещение Музея
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Сборная обзорная экскурсия по музею
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Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
9 августа в 15:00 Ельцин Центр
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