Свобода рисовать. Эрик Булатов
Свобода рисовать. Эрик Булатов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий вечер в мире искусства: вдохновение от Эрика Булатова

Приглашаем вас на уникальное занятие, где участники смогут увидеть мир глазами художников. Мы погрузимся в творчество одного из самых известных русских художников XX века — Эрика Булатова. Эта встреча станет не только познавательной, но и творческой!

Познакомьтесь с искусством Булатова

Эрик Булатов — мастер соц-арта, чьи работы вызывают широкий спектр эмоций и размышлений. На занятии мы обсудим его самые знаковые картины, узнаем множество интересных фактов о жизни и творчестве художника. Это отличная возможность прикоснуться к культуре и истории искусства.

Создайте свой шедевр

Вдохновившись картиной «Свобода», участники смогут создать собственные произведения в уникальном стиле, свойственном Булатову. Эти занятия будут полезны как для начинающих художников, так и для тех, кто уже имеет опыт в рисовании.

Не упустите шанс!

Записавшись на это занятие, вы откроете для себя новый мир творчества и креативности. Присоединяйтесь и дайте волю своему воображению вместе с искусством Эрика Булатова!

