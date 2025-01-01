Кинофестиваль «Рудник»: Школа документальной анимации

С 14 по 24 августа на острове Свияжск пройдет девятый кинофестиваль «Рудник». Центральной частью фестиваля станет Школа документальной анимации, в которой примут участие начинающие режиссеры-документалисты со всей России. Их работы будут представлены на публичном показе в последний день фестиваля.

Школа документальной анимации

Каждый год в рамках кинофестиваля «Рудник» проходит Школа документальной анимации. Участники, в течение десяти дней, посещают лекции и семинары, участвуют в просмотрах программ документальной анимации, а также обсуждают идеи собственных фильмов и работают над ними под руководством преподавателей. Результатом их усилий станут документальные анимационные фильмы, которые зрители смогут увидеть в последний день фестиваля.

Куратор ш школы – программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, а также сценарист Александр Родионов. Преподавателями выступят известные режиссеры анимации Михаил Солошенко, Полина Кампиони и Анна Швейгольц. Арт-директором фестиваля является Марина Разбежкина.

Условия участия

Чтобы стать участником Школы документальной анимации, необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки могут подать все желающие, достигшие 18 лет, готовые приехать в Свияжск с 14 по 24 августа 2025 года. Итоговый список участников будет опубликован 28 июля на сайте и в социальных сетях Центра современной культуры «Смена».

Об «Руднике»

Кинофестиваль «Рудник» проводится с 2017 года на острове Свияжск. Основные события фестиваля – это образовательные мастерские, в которых уже приняли участие более 120 авторов, многие из которых сняли свои первые фильмы и стали студентами киношкол в Москве и Петербурге. Работы студентов показывались на различных кинофестивалях в России и за рубежом, а также на «Руднике» проходили премьеры дебютных документальных фильмов, впоследствии отмеченных престижными наградами.

Кинофестиваль «Рудник» организован Центром современной культуры «Смена», музеем-заповедником «Остров-град Свияжск», Фондом «Живой город» и Школой документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.