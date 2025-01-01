Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина

Поэма памяти Сергея Есенина: Концерт в Мариинском театре

В Мариинском театре состоится незабываемый концерт, посвященный творчеству Сергея Есенина. В программе – «Поэма памяти Сергея Есенина» композитора Георгия Свиридова.

Исполнители

На сцене выступят Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Под руководством главного хормейстера Константина Рылова они передадут глубокие эмоции и неповторимую атмосферу произведения.

Об этом произведении

Георгий Свиридов создал свою Поэму как дань уважения великому русскому поэту. Это произведение стало символом творческой связи между музыкой и поэзией, заставляя зрителей задуматься о вечных ценностях и красоте русской словесности.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным произведением в исполнении талантливых артистов! Будьте готовы к волшебному вечеру, когда слова Есенина оживут в звуках Свиридова.