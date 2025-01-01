Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина
Киноафиша Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина

Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Поэма памяти Сергея Есенина: Концерт в Мариинском театре

В Мариинском театре состоится незабываемый концерт, посвященный творчеству Сергея Есенина. В программе – «Поэма памяти Сергея Есенина» композитора Георгия Свиридова.

Исполнители

На сцене выступят Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Под руководством главного хормейстера Константина Рылова они передадут глубокие эмоции и неповторимую атмосферу произведения.

Об этом произведении

Георгий Свиридов создал свою Поэму как дань уважения великому русскому поэту. Это произведение стало символом творческой связи между музыкой и поэзией, заставляя зрителей задуматься о вечных ценностях и красоте русской словесности.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным произведением в исполнении талантливых артистов! Будьте готовы к волшебному вечеру, когда слова Есенина оживут в звуках Свиридова.

Купить билет на концерт Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября пятница
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1500 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Black стендап
9 октября в 20:00 Поправка
от 450 ₽
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
6+
Рок
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
4 января в 16:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 3999 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
20 сентября в 17:00 Поправка
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше