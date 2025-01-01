Свиридов — Есенину

Входит в Абонемент 10 Вечера с Большим оркестром. Хор, оркестр и солисты Программа Свиридов. Увертюра к кинофильму «Время, вперед!» Свиридов. Маленький триптих для оркестра Свиридов. Кантата «Курские песни» Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина» Музыка Свиридова, исполненная любви к Родине, стала частью жизни страны. Хоровые циклы, вдохновлённые народными песнями Курской губернии и поэзией Есенина, воплощают русскую душу. Истинные шедевры прозвучат в симфонии хора и оркестра Уральской филармонии. Произведения Свиридова, окружённого в детстве сельскими пейзажами и участвовавшего в церковном хоре, пронизаны народной песенностью и духовным искусством. Большая часть его творчества — вокальная музыка. Глубокая связь с ней отразилась и в симфоническом произведении Свиридова «Маленький триптих», которое называли «русскими оркестровыми песнопениями». Началом для сочинения стала третья часть, написанная как музыка для кинофильма. В вокальном творчестве раскрылись мелодическое дарование и прекрасное чувство стиха Свиридова. Проникнутые любовью к малой родине «Курские песни» стали чудесным сплавом народного фольклора и музыки композитора. В цикле, вдохновлённом поэзией Сергея Есенина, автор воссоздал образ стихотворца и драматизм его лирики. Полюбуемся бесценными сокровищами старинного русского искусства в слаженном звучании оркестра и симфонического хора. Участники Уральский академический филармонический оркестр Симфонический хор Свердловской филармонии Петренко Андрей Степанов Борис (тенор)