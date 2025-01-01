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Билеты
Свиридов – 110. Сергей Шакуров, МГСО, дирижёр – Иван Рудин
Билеты от 700₽
Киноафиша Свиридов – 110. Сергей Шакуров, МГСО, дирижёр – Иван Рудин

Свиридов – 110. Сергей Шакуров, МГСО, дирижёр – Иван Рудин

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Зарядье: концерт классической музыки

Приглашаем вас на увлекательный концерт классической музыки, который состоится в уникальном пространстве Зарядья. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

Исполнители

На сцене выступит выдающийся дирижёр Иван Рудин, который известен своим мастерством и глубоким пониманием музыкального искусства. В программе также примет участие Сергей Шакуров, который добавит особую атмосферу к этому вечеру.

Что ожидать от концерта

Концерт будет включать в себя произведения классиков, которые оставили неизгладимый след в истории музыки. Вы сможете насладиться произведениями, которые охватывают широкий спектр эмоций и настроений, от нежных и меланхоличных до торжественных и вдохновляющих.

Интересные факты

Зарядье — это не просто концертный зал, а культурный центр, где пересекаются разнообразные формы искусства. Архитектура здания и его расположение в сердце Москвы создают уникальную атмосферу для каждого выступления.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Концерт — это великолепная возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в мир классической музыки. Обязательно приходите!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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