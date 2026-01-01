Опера «Свинопас» в театре «Зазеркалье»

Одноактная опера по мотивам сказки Х.К. Андерсена представлена на сцене Детского музыкального театра «Зазеркалье». Это произведение, написанное либретто Е. Фридмана, обещает стать ярким событием для зрителей.

Творческая команда

Режиссёр – Анна Снегова

Музыкальный руководитель и дирижёр – Пётр Максимов

Художник-постановщик – Мария Медведева

Балетмейстер-постановщик – Ольга Красных

Почему стоит посетить спектакль?

«Свинопас» – это уникальное музыкальное произведение, которое привлечёт как взрослых, так и детей от 6 лет. Его оригинальные декорации и костюмы создают волшебную атмосферу, погружающую в мир Андерсена.

Сюжет

В этой истории бедному принцу предстоит стать свинопасом, чтобы завоевать сердце высокомерной принцессы. Она не признаёт настоящую красоту и предпочитает искусственные подарки. Отклоняя живую розу и чудесное пение соловья, она готова целовать опаченного свинопаса за простые игрушки. Но даже отвергнутая любовь наделяет человека мудростью и красотой.

Финал истории

Каковы финальные аккорды этой волшебной сказки в интерпретации «Зазеркалья»? Обещает ли он печаль или же внушает надежду? Ответ на этот вопрос зрители получат, посетив спектакль.

Приглашаем всех любителей оперы, музыки и театра, а также тех, кто хочет провести время с семьёй и близкими, стать частью этого волшебного действия.