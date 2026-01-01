Одноактная опера по мотивам сказки Х.К. Андерсена представлена на сцене Детского музыкального театра «Зазеркалье». Это произведение, написанное либретто Е. Фридмана, обещает стать ярким событием для зрителей.
Режиссёр – Анна Снегова
Музыкальный руководитель и дирижёр – Пётр Максимов
Художник-постановщик – Мария Медведева
Балетмейстер-постановщик – Ольга Красных
«Свинопас» – это уникальное музыкальное произведение, которое привлечёт как взрослых, так и детей от 6 лет. Его оригинальные декорации и костюмы создают волшебную атмосферу, погружающую в мир Андерсена.
В этой истории бедному принцу предстоит стать свинопасом, чтобы завоевать сердце высокомерной принцессы. Она не признаёт настоящую красоту и предпочитает искусственные подарки. Отклоняя живую розу и чудесное пение соловья, она готова целовать опаченного свинопаса за простые игрушки. Но даже отвергнутая любовь наделяет человека мудростью и красотой.
Каковы финальные аккорды этой волшебной сказки в интерпретации «Зазеркалья»? Обещает ли он печаль или же внушает надежду? Ответ на этот вопрос зрители получат, посетив спектакль.
Приглашаем всех любителей оперы, музыки и театра, а также тех, кто хочет провести время с семьёй и близкими, стать частью этого волшебного действия.