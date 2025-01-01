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Свинопас, или Сто принцессиных поцелуев
Киноафиша Свинопас, или Сто принцессиных поцелуев

Спектакль Свинопас, или Сто принцессиных поцелуев

16+
Режиссер Мурат Калов
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Оперно-драматическая постановка Государственной филармонии для детей и молодежи

Всеми любимая сказка вновь оживет на сцене Государственной филармонии для детей и молодежи. Это уникальное мероприятие объединит ведущих оперных и драматических артистов, которые порадуют зрителей своим мастерством и талантом.

Хореография как ключевой элемент

Особое внимание в этой постановке уделено хореографии. Пластическая выразительность танцев станет важной частью сценического повествования, придавая сказке новые оттенки и эмоции. Каждое движение будет рассказывать свою историю, привнося в спектакль динамику и красоту.

Традиции Государственной филармонии

Объединение различных жанров на одной сцене уже стало доброй традицией для новых постановок филармонии. Это позволяет создавать уникальные проекты, которые привлекают внимание зрителей всех возрастов. В этом спектакле классическая музыка, драматургия и хореография сольются в единое целое, чтобы подарить незабываемые впечатления.

Не пропустите!

Приходите на спектакль, который подарит вам и вашим детям волшебство и радость. Убедитесь сами, как искусство может объединять и вдохновлять!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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