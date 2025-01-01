Меню
Свидетели квартала
Киноафиша Свидетели квартала

Спектакль Свидетели квартала

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Детективный аудиоспектакль в Трехсвятском квартале

Однажды в тихом квартале на окраине города произошло убийство. Сыскная группа отправляется по следам жестокого преступления. Странная цепочка улик и артефактов приводит расследователей к местным жителям, которые могут оказаться ключевыми свидетелями.

Присоединяйтесь к расследованию

Готовьтесь стать частью увлекательной детективной истории, произошедшей около ста лет назад. Мы взяли реальные имена и истории жителей, которые могли бы случиться в этом квартале, и перевернули все с ног на голову. В результате прогулка по старинным улицам и домам превращается в захватывающий детективный маскарад.

Уникальное театральное восприятие

Аудиоспектакль построен так, что зрители становятся его активными участниками: в нужный момент они взаимодействуют с историей, включается в игру и оказывают влияние на ход событий. Яркие реплики действующих лиц пронизаны аллюзиями на классическую русскую литературу, что добавляет уникальности и глубины постановке.

Команда проекта

  • Режиссер: Павел Ушаков
  • Сценарист: Ольга Коновалова
  • Костюмы: KICHKA Style
  • Звукорежиссер: Владимир Проворов
  • Роли: озвучены актерами нижегородских театров

Стоимость и информация

Стоимость участия в спектакле составляет 2500 рублей. Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и открытию новой природы театрального искусства!

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Нижний Новгород, 17 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
14:30 от 2500 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
14:30 от 2500 ₽

