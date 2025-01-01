Спектакль Свидетели квартала

Детективный аудиоспектакль в Трехсвятском квартале

Однажды в тихом квартале на окраине города произошло убийство. Сыскная группа отправляется по следам жестокого преступления. Странная цепочка улик и артефактов приводит расследователей к местным жителям, которые могут оказаться ключевыми свидетелями.

Присоединяйтесь к расследованию

Готовьтесь стать частью увлекательной детективной истории, произошедшей около ста лет назад. Мы взяли реальные имена и истории жителей, которые могли бы случиться в этом квартале, и перевернули все с ног на голову. В результате прогулка по старинным улицам и домам превращается в захватывающий детективный маскарад.

Уникальное театральное восприятие

Аудиоспектакль построен так, что зрители становятся его активными участниками: в нужный момент они взаимодействуют с историей, включается в игру и оказывают влияние на ход событий. Яркие реплики действующих лиц пронизаны аллюзиями на классическую русскую литературу, что добавляет уникальности и глубины постановке.

Команда проекта

Режиссер: Павел Ушаков

Павел Ушаков Сценарист: Ольга Коновалова

Ольга Коновалова Костюмы: KICHKA Style

KICHKA Style Звукорежиссер: Владимир Проворов

Владимир Проворов Роли: озвучены актерами нижегородских театров

Стоимость и информация

Стоимость участия в спектакле составляет 2500 рублей. Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и открытию новой природы театрального искусства!