Пластический перформанс в Москве

Спектакль «Хаос» — это уникальная попытка исследовать грани человеческих эмоций, колеблясь между ужасом и восторгом. Постановка, созданная хореографом и режиссёром Дарьей Плоховой, приглашает зрителей в мир ассоциаций и сложных чувств.

О спектакле

Как отмечает Дарья Плохова, «действие постановки погружает в ассоциации и сложные эмоции, такие как ступор, восторг, ужас, экстаз». Здесь абстрактные движения переплетаются с знакомыми образами, и каждый зритель сможет найти свою интерпретацию происходящего. Это не просто повествование или размышление — это вердикт, отражающий противоречивые переживания.

Хореография и участники

Основу хореографии спектакля составляют личные опыты участниц, которые были сформированы в ходе практик импровизации на тему Возвышенного. В постановке участвуют:

Марина Шилина

Ксения Земскова

Маша Яшникова-Ткаченко

Кристина Панасюк

Елизавета Ярлыкова

Наталия Дойникова

Наташа Обельчак

Музыка и атмосфера

Композитором спектакля стал Егор Ткаченко, который создал музыкальное сопровождение, подчеркивающее эмоциональную палитру происходящего на сцене. Музыка и танец в «Хаосе» образуют единое целое, создавая уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет погрузиться в свои собственные переживания.

