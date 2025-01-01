Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидетели хаоса
Киноафиша Свидетели хаоса

Спектакль Свидетели хаоса

12+
Продолжительность 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Пластический перформанс в Москве

Спектакль «Хаос» — это уникальная попытка исследовать грани человеческих эмоций, колеблясь между ужасом и восторгом. Постановка, созданная хореографом и режиссёром Дарьей Плоховой, приглашает зрителей в мир ассоциаций и сложных чувств.

О спектакле

Как отмечает Дарья Плохова, «действие постановки погружает в ассоциации и сложные эмоции, такие как ступор, восторг, ужас, экстаз». Здесь абстрактные движения переплетаются с знакомыми образами, и каждый зритель сможет найти свою интерпретацию происходящего. Это не просто повествование или размышление — это вердикт, отражающий противоречивые переживания.

Хореография и участники

Основу хореографии спектакля составляют личные опыты участниц, которые были сформированы в ходе практик импровизации на тему Возвышенного. В постановке участвуют:

  • Марина Шилина
  • Ксения Земскова
  • Маша Яшникова-Ткаченко
  • Кристина Панасюк
  • Елизавета Ярлыкова
  • Наталия Дойникова
  • Наташа Обельчак

Музыка и атмосфера

Композитором спектакля стал Егор Ткаченко, который создал музыкальное сопровождение, подчеркивающее эмоциональную палитру происходящего на сцене. Музыка и танец в «Хаосе» образуют единое целое, создавая уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет погрузиться в свои собственные переживания.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия в мир эмоций и ассоциаций!

Режиссер
Дарья Плохова
В ролях
Мария Яшникова-Ткаченко
Марина Шилина
Кристина Панасюк
Наталья Обельчак
Ксения Земскова

Фотографии

Свидетели хаоса Свидетели хаоса Свидетели хаоса Свидетели хаоса Свидетели хаоса
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше