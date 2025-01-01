Меню
Свидетель
Киноафиша Свидетель

Спектакль Свидетель

Постановка
Странник 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Свидетель»: драма о борьбе за свободу

«Свидетель» — это драма, рассказывающая о судьбе молодого человека, который пытается найти свой путь в жизни. Он сталкивается с трудностями и препятствиями, но не сдается и продолжает бороться за свою свободу. Режиссер спектакля — Дмитрий Орехов, который также является автором пьесы. Его работы известны театралам, и спектакль обещает быть насыщенным глубокими темами.

Это мероприятие затрагивает важные вопросы, такие как свобода и борьба за неё. Особое внимание стоит уделить интересным костюмам и декорациям, созданным талантливой Еленой Логиновой. Они добавляют дополнительный пласт к атмосфере спектакля, привнося визуальную привлекательность.

Команда

В спектакле принимают участие известные актеры: Руслан Китайгородский, Виктор Чупров, Виталина Гусак, Максим Чопчиян, Александр Анисимов, Сергей Галустянц и Николай Пархоменко. Каждый из них вносит свою уникальность в общую картину спектакля.

История создания

Первая пьеса Дмитрия Орехова была написана специально для Санкт-Петербургского драматического театра «Странник». История разворачивается вокруг отца Кирилла, выпускника семинарии, который назначен на приход в глухую деревню. Мечтая о мученическом подвиге, молодой батюшка тяготится каждодневной рутиной, но вскоре ему предстоит столкнуться с бандой, что внесет в его жизнь неожиданные повороты.

Рекомендуем к просмотру

Спектакль «Свидетель» обещает стать интересным для тех, кто ценит драматическое искусство и ищет глубокие темы в театре. Не упустите возможность увидеть его на сцене.»

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Руслан Китайгородский
Виктор Чупров
Виталина Гусак
Максим Чопчиян
Александр Анисимов

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

Фотографии

Свидетель Свидетель Свидетель Свидетель

