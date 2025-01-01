Спектакль Свидетель обвинения

Мировой детектив Агаты Кристи на сцене «Балтийского дома»

Имя Агаты Кристи сразу вызывает в воображении образы интригующих убийств и запутанных расследований. В новой постановке Театра «Балтийский дом» по мотивам её знаменитого детектива интрига по-прежнему остаётся загадкой. Главный герой обвиняется в убийстве, и он надеется на показания своей жены. Однако её показания ставят его в ещё более сложное положение.

Сюжет и постановка

Мужчина утверждает: «Конечно, всё против меня. Я словно сетью опутан, как ни повернись — не выбраться. Только я не убивал! Слышите — не убивал!» Но развязка дела остаётся за кадром…

Спектакль ставит молодой режиссёр Владимир Жуков, ученик Камы Гинкаса. Он признаётся, что создавал эту постановку с особым чувством: «Если вы спросите меня, для кого этот спектакль, я вам честно отвечу: для моей мамы. Она обожает детективы».

Атмосфера и стиль

«Свидетель обвинения» предлагает зрителям погружение в мир детективной классики с лёгким налётом нуара. Это не просто расследование, а настоящая театральная игра, которая переносит зрителей в Англию 40-х годов. Атмосфера спектакля будет захватывающей, но не пугающей, создавая ощущение увлекательного и атмосферного погружения.

Приходите на спектакль, чтобы насладиться классическим детективом в неповторимой театральной интерпретации.