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Свидетель обвинения
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Спектакль Свидетель обвинения

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мировой детектив Агаты Кристи на сцене «Балтийского дома»

Имя Агаты Кристи сразу вызывает в воображении образы интригующих убийств и запутанных расследований. В новой постановке Театра «Балтийский дом» по мотивам её знаменитого детектива интрига по-прежнему остаётся загадкой. Главный герой обвиняется в убийстве, и он надеется на показания своей жены. Однако её показания ставят его в ещё более сложное положение.

Сюжет и постановка

Мужчина утверждает: «Конечно, всё против меня. Я словно сетью опутан, как ни повернись — не выбраться. Только я не убивал! Слышите — не убивал!» Но развязка дела остаётся за кадром…

Спектакль ставит молодой режиссёр Владимир Жуков, ученик Камы Гинкаса. Он признаётся, что создавал эту постановку с особым чувством: «Если вы спросите меня, для кого этот спектакль, я вам честно отвечу: для моей мамы. Она обожает детективы».

Атмосфера и стиль

«Свидетель обвинения» предлагает зрителям погружение в мир детективной классики с лёгким налётом нуара. Это не просто расследование, а настоящая театральная игра, которая переносит зрителей в Англию 40-х годов. Атмосфера спектакля будет захватывающей, но не пугающей, создавая ощущение увлекательного и атмосферного погружения.

Приходите на спектакль, чтобы насладиться классическим детективом в неповторимой театральной интерпретации.

Режиссер
Владимир Жуков
В ролях
Анатолий Дубанов
Роман Дряблов
Елена Карпова
Анастасия Подосинникова
Станислав Шапкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Свидетель обвинения Свидетель обвинения Свидетель обвинения Свидетель обвинения Свидетель обвинения Свидетель обвинения Свидетель обвинения Свидетель обвинения Свидетель обвинения

В ближайшие дни

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