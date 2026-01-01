Концерт группы «Свидание» в Казани

Группа «Свидание» — московский музыкальный коллектив, основанный в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти и братьями Иваном и Дмитрием Галицкими. Позже к ним присоединился Роман Гатчин.

Музыка «Свидания» — это романтика десятилетия, сочетание городской влюблённости и лирики, которая соединяет классическую литературу серебряного века с современными столичными реалиями. Такое звучание привлекает и молодых слушателей, и их родителей, вызывая приятные чувства ностальгии.

Популярность и достижения

За время своего существования группа смогла завоевать преданную фан-базу среди молодых, чувствительных людей. Их главная песня «Случайная любовь» быстро набирает популярность, а клип на трек «Любовь», в котором снялась группа «Мы», уже собрал более миллиона просмотров на YouTube.

Кроме того, «Свидание» удостоена независимой премии «Золотая горгулья» в категории «Независимый проект», которая ежегодно вручается московским клубом «16 тонн».

