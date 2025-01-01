Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидание
Киноафиша Свидание

Свидание

Традиционный февральский концерт 16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Свидание» в Санкт-Петербурге

Группа «Свидание» - это популярный музыкальный коллектив, который уже завоевал сердца тысяч поклонников. Их романтичные песни и эмоциональные выступления делают каждый концерт особенным.

Что вас ожидает?

На данном концерте зрители смогут насладиться уникальным звучанием лучших хитов группы. Ожидайте вечер, наполненный атмосферой любви и романтики, где каждое исполнение наполнено искренними эмоциями.

Почему стоит пойти?

Это мероприятие станет незабываемым событием для всех любителей романтической музыки. Зрители смогут подзарядиться положительными эмоциями и насладиться выступлениями, которые идеально подходят для свидания или просто для тех, кто ценит романтику в музыке.

Кому будет интересно?

Концерт будет интересен всем поклонникам романтизма в музыке, а также тем, кто ищет вдохновения и эмоциональной связи в исполнениях талантливой группы «Свидание».

Купить билет на концерт Свидание

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
13 февраля пятница
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
31 января в 19:40 Commode
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
«Рождество, встречайте!»
8 января в 19:00 Дом Кочневой
от 800 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
15 декабря в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше