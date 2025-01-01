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Свидание

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О концерте/спектакле

«Свидание» на летней веранде в Казани

Приглашаем вас на уникальный концерт инди-музыки «Свидание»!, который пройдет на живописной летней веранде в Казани. Это событие обещает стать настоящим музыкальным открытием для любителей качественного звука и атмосферных вечеров.

Что ожидать?

В программе концерта — выступления известных инди-исполнителей, которые подарят зрителям уникальную атмосферу и возможность погрузиться в мир независимой музыки. Вы сможете насладиться как известными хитами, так и новыми композициями, которые ещё не звучали на больших сценах.

Дополнительная информация

Рекомендуем заранее забронировать билеты, так как количество мест ограничено. Билеты можно приобрести на сайте организаторов или в кассах театра. Также на веранде будет работать бар, где вы сможете заказать освежающие напитки и закуски.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании хорошей музыки и интересных людей. Ждем вас на «Свидании»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 21 августа
Соль Казань, Профсоюзная, 22
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Свидание

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