Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Свидание: выставка + мастер-класс «Руны»
Билеты от 0₽
Киноафиша Свидание: выставка + мастер-класс «Руны»

Свидание: выставка + мастер-класс «Руны»

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О выставке

Незабываемое свидание с искусством и креативом

Откройте для себя современный и стильный формат свидания, который объединяет искусственный интеллект, яркую выставку и возможность создать уникальный подарок своими руками. Это идеальный выбор для тех, кто ценит необычные впечатления и внимание к деталям.

Что вас ждет

  • Индивидуальная экскурсия по выставке «Большая Страна»: залы выставки наполнены светом, звуками, запахами и проектциями, а также фотозонами для создания ярких фото в социальных сетях.
  • Мастер-класс «Талисман: секреты рун»: вы создадите парные талисманы, выбирая руны, которые отражают ваши чувства и пожелания. Обратите внимание, что мастер-класс проходит в составе группы.
  • Горячие напитки для согрева.
  • Подарок на память, который оставит приятные воспоминания.
  • Персональный стикерпак на основе ваших фотографий с выставки — он будет создан специально для вас после посещения.

Дополнительная информация

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа, а возрастная категория участников — от 16 лет. Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу искусства и творчества!

Купить билет на выставка Свидание: выставка + мастер-класс «Руны»

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
12 декабря пятница
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13 декабря суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14 декабря воскресенье
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15 декабря понедельник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16 декабря вторник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17 декабря среда
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18 декабря четверг
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
19 декабря пятница
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
20 декабря суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
23 декабря вторник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
24 декабря среда
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
25 декабря четверг
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
26 декабря пятница
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
27 декабря суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
30 декабря вторник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
31 декабря среда
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
2 января пятница
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
3 января суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
5 января понедельник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
6 января вторник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
7 января среда
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
8 января четверг
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
9 января пятница
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
10 января суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
11 января воскресенье
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
12 января понедельник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13 января вторник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14 января среда
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15 января четверг
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16 января пятница
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17 января суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18 января воскресенье
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
19 января понедельник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
20 января вторник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
21 января среда
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
22 января четверг
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
23 января пятница
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
24 января суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
25 января воскресенье
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
26 января понедельник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
27 января вторник
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
28 января среда
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
29 января четверг
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
30 января пятница
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
31 января суббота
11:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Art+
16+
Живопись Авангард Современное искусство
Art+
17 февраля в 10:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6 января в 15:00 Музей «В Тишине»
от 2000 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
12 декабря в 16:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше