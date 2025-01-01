Незабываемое свидание с искусством и креативом

Откройте для себя современный и стильный формат свидания, который объединяет искусственный интеллект, яркую выставку и возможность создать уникальный подарок своими руками. Это идеальный выбор для тех, кто ценит необычные впечатления и внимание к деталям.

Что вас ждет

Мастер-класс «Талисман: секреты рун» : вы создадите парные талисманы, выбирая руны, которые отражают ваши чувства и пожелания. Обратите внимание, что мастер-класс проходит в составе группы.

Горячие напитки для согрева.

Подарок на память , который оставит приятные воспоминания.

Персональный стикерпак на основе ваших фотографий с выставки — он будет создан специально для вас после посещения.

Дополнительная информация

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа, а возрастная категория участников — от 16 лет. Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу искусства и творчества!