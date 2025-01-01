Экскурсия по выставке «Большая Страна». Необычное свидание с искусственным интеллектом

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет искусство, технологии и творчество! Это идеальный формат свидания для тех, кто ценит необычные впечатления и заботу в деталях.

Что вас ждет?

Индивидуальная экскурсия по выставке «Большая Страна». Залы выставки наполнены светом, звуками, запахами и проекциями. Не упустите возможность сделать яркие фото в фотозонах для социальных сетей!

по выставке «Большая Страна». Залы выставки наполнены светом, звуками, запахами и проекциями. Не упустите возможность сделать яркие фото в фотозонах для социальных сетей! Мастер-класс на выбор: «Мир ИИ: стикерпак своими руками» — создайте авторский набор стикеров с помощью нейросетей, который отразит вашу пару и эмоции. «Талисман: секреты рун» — создайте парные талисманы, выбирая руны, которые соответствуют вашим чувствам и пожеланиям.

Горячие напитки для создания уютной атмосферы.

для создания уютной атмосферы. Подарок на память — небольшой сувенир, чтобы ваши воспоминания остались с вами.

— небольшой сувенир, чтобы ваши воспоминания остались с вами. Персональный стикерпак по вашим фото с выставки — мы создадим его специально для вас после посещения!

Детали мероприятия

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Возрастная категория: 16+

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и технологий в компании любимого человека! Будьте готовы к ярким впечатлениям и необычным открытиям!