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Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
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Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)

16+
Возраст 16+
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О концерте/спектакле

Экскурсия по выставке «Большая Страна». Необычное свидание с искусственным интеллектом

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет искусство, технологии и творчество! Это идеальный формат свидания для тех, кто ценит необычные впечатления и заботу в деталях.

Что вас ждет?

  • Индивидуальная экскурсия по выставке «Большая Страна». Залы выставки наполнены светом, звуками, запахами и проекциями. Не упустите возможность сделать яркие фото в фотозонах для социальных сетей!
  • Мастер-класс на выбор:
    • «Мир ИИ: стикерпак своими руками» — создайте авторский набор стикеров с помощью нейросетей, который отразит вашу пару и эмоции.
    • «Талисман: секреты рун» — создайте парные талисманы, выбирая руны, которые соответствуют вашим чувствам и пожеланиям.
  • Горячие напитки для создания уютной атмосферы.
  • Подарок на память — небольшой сувенир, чтобы ваши воспоминания остались с вами.
  • Персональный стикерпак по вашим фото с выставки — мы создадим его специально для вас после посещения!

Детали мероприятия

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Возрастная категория: 16+

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и технологий в компании любимого человека! Будьте готовы к ярким впечатлениям и необычным открытиям!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4500 ₽ 12:00 от 4500 ₽ 13:00 от 4500 ₽ 14:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5000 ₽ 12:00 от 5000 ₽ 13:00 от 5000 ₽ 14:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 16:00 от 5000 ₽ 17:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Дали. Женщины-цветы
6+
Графика Скульптура Интерактивный Классическое искусство
Дали. Женщины-цветы
21 августа в 12:00 Городская усадьба князя Голицына
от 500 ₽
Игровая программа «День в спецназе»
16+
Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе»
6 сентября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 67000 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
3 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 2250 ₽
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