Свидание: выставка + мастер-класс «Мир ИИ»
Билеты от 4500₽
16+
Возраст 16+
О выставке

Необычные свидания с искусственным интеллектом

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, сочетающее искусственный интеллект и творческий подход к свиданиям. Этот современный формат включает стильную выставку и возможность создать персонализированный подарок своими руками. Он appeal для тех, кто ценит необычные впечатления и уделяет внимание деталям.

Программа события

  • Индивидуальная экскурсия по выставке «Большая Страна»: погружение в наполненные светом, звуками и запахами залы, где вас ждут захватывающие проекции и фотозоны для ярких фото в социальных сетях.
  • Мастер-класс «Мир ИИ: стикерпак своими руками»: создайте авторский набор стикеров с помощью нейросетей, отражающий вашу пару и эмоции. Обратите внимание, что мастер-класс проходит в составе сборной группы.
  • Горячие напитки: насладитесь уютной атмосферой с горячими напитками на протяжении всего мероприятия.
  • Подарок на память: оставайтесь с приятными воспоминаниями о времени проведенном вместе.
  • Персональный стикерпак: по вашим фото с выставки будет создан уникальный стикерпак, который мы подготовим специально для вас после посещения.

Длительность мероприятия

Общая продолжительность составляет 2 часа, которые пролетят незаметно в атмосфере творчества и инноваций. Не упустите возможность погрузиться в мир новых технологий и эмоций!

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
12 декабря пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
13 декабря суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
15 декабря понедельник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16 декабря вторник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
17 декабря среда
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18 декабря четверг
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
19 декабря пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
20 декабря суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
22 декабря понедельник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
23 декабря вторник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
24 декабря среда
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
25 декабря четверг
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
26 декабря пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
27 декабря суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
30 декабря вторник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
31 декабря среда
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
2 января пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
3 января суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
5 января понедельник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
6 января вторник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
7 января среда
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
8 января четверг
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
9 января пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
10 января суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
11 января воскресенье
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
12 января понедельник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
13 января вторник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14 января среда
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
15 января четверг
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16 января пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
17 января суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18 января воскресенье
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
19 января понедельник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
20 января вторник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
21 января среда
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
22 января четверг
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
23 января пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
24 января суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
25 января воскресенье
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
26 января понедельник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
27 января вторник
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
28 января среда
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
29 января четверг
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
30 января пятница
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 4500 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
31 января суббота
12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
16:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽
18:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
от 5000 ₽

