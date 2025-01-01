Необычные свидания с искусственным интеллектом

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, сочетающее искусственный интеллект и творческий подход к свиданиям. Этот современный формат включает стильную выставку и возможность создать персонализированный подарок своими руками. Он appeal для тех, кто ценит необычные впечатления и уделяет внимание деталям.

Программа события

Индивидуальная экскурсия по выставке «Большая Страна»: погружение в наполненные светом, звуками и запахами залы, где вас ждут захватывающие проекции и фотозоны для ярких фото в социальных сетях.

Мастер-класс «Мир ИИ: стикерпак своими руками»: создайте авторский набор стикеров с помощью нейросетей, отражающий вашу пару и эмоции. Обратите внимание, что мастер-класс проходит в составе сборной группы.

Горячие напитки: насладитесь уютной атмосферой с горячими напитками на протяжении всего мероприятия.

Подарок на память: оставайтесь с приятными воспоминаниями о времени проведенном вместе.

Персональный стикерпак: по вашим фото с выставки будет создан уникальный стикерпак, который мы подготовим специально для вас после посещения.

Длительность мероприятия

Общая продолжительность составляет 2 часа, которые пролетят незаметно в атмосфере творчества и инноваций. Не упустите возможность погрузиться в мир новых технологий и эмоций!