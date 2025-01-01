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Свидание в Тишине

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Необычное свидание в «В Тишине»

Если вы хотите сделать приятный сюрприз своей второй половинке, у нас есть идеальное решение! Необычное свидание «В Тишине» — это уникальная возможность удивить и удивиться.

Интерактивная экскурсия

Не нужно слов и долгих приготовлений — интерактивная экскурсия предложит вам новые способы общения. Вы сможете погрузиться в атмосферу загадки и нежности, открывая для себя друг друга в 5 интерактивных зонах. Каждая зона создана для того, чтобы вы могли узнать друг о друге что-то новое и неожиданное.

Романтическая атмосфера

Мы гарантируем, что посторонние посетители не помешают вашему времяпрепровождению. Наша цель — создать для вас романтическое настроение и уютную обстановку, где каждый момент будет особенным.

Подробности мероприятия

Продолжительность программы: 60 минут.
Цена билета: Один билет на две персоны.

Не упустите шанс сделать вашу встречу незабываемой — приходите на «В Тишине» и погружайтесь в мир романтики и открытий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
17:00
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽

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