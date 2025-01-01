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Свидание в Тишине + мастер-класс
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Свидание в Тишине + мастер-класс

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интерактивная программа «В Тишине» в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на интерактивную программу «В Тишине», где только вы вдвоем и индивидуальный гид сможете погрузиться в мир общения новыми способами. Эта уникальная программа пройдет в пяти залах, каждый из которых предложит вам поучаствовать в увлекательных заданиях.

Новые способы общения

В «В Тишине» вы научитесь говорить руками и слушать глазами. Это не только интересно, но и полезно для развития невербальной коммуникации. Программа задумана так, чтобы каждый момент был наполнен взаимодействием и открытиями.

Мастер-классы на выбор

Вы также сможете выбрать один из мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы:

  • Угадай аромат: В этом мастер-классе вы сможете угадать 14 источников запаха в арома-лото и создать свой собственный арома-амулет.
  • Шоколадные конфеты: Каждый из вас сможет сделать шоколадные конфеты своими руками, которые вы заберете с собой в подарочных коробочках.

Важно знать

Просим заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли подготовить все необходимое для вашего комфортного участия.

Не упустите возможность провести время в необычной обстановке и открыть для себя новые грани общения!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
15 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
27 августа в 11:00 Планетарий
от 300 ₽
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
30 июля в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
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