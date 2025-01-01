Приглашаем вас на интерактивную программу «В Тишине», где только вы вдвоем и индивидуальный гид сможете погрузиться в мир общения новыми способами. Эта уникальная программа пройдет в пяти залах, каждый из которых предложит вам поучаствовать в увлекательных заданиях.
В «В Тишине» вы научитесь говорить руками и слушать глазами. Это не только интересно, но и полезно для развития невербальной коммуникации. Программа задумана так, чтобы каждый момент был наполнен взаимодействием и открытиями.
Вы также сможете выбрать один из мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы:
Просим заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли подготовить все необходимое для вашего комфортного участия.
Не упустите возможность провести время в необычной обстановке и открыть для себя новые грани общения!