Интерактивная программа «В Тишине» в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на интерактивную программу «В Тишине», где только вы вдвоем и индивидуальный гид сможете погрузиться в мир общения новыми способами. Эта уникальная программа пройдет в пяти залах, каждый из которых предложит вам поучаствовать в увлекательных заданиях.

Новые способы общения

В «В Тишине» вы научитесь говорить руками и слушать глазами. Это не только интересно, но и полезно для развития невербальной коммуникации. Программа задумана так, чтобы каждый момент был наполнен взаимодействием и открытиями.

Мастер-классы на выбор

Вы также сможете выбрать один из мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы:

Угадай аромат: В этом мастер-классе вы сможете угадать 14 источников запаха в арома-лото и создать свой собственный арома-амулет.

В этом мастер-классе вы сможете угадать 14 источников запаха в арома-лото и создать свой собственный арома-амулет. Шоколадные конфеты: Каждый из вас сможет сделать шоколадные конфеты своими руками, которые вы заберете с собой в подарочных коробочках.

Важно знать

Просим заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли подготовить все необходимое для вашего комфортного участия.

Не упустите возможность провести время в необычной обстановке и открыть для себя новые грани общения!